القمح والماشية والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 89 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 87 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 227 سفينة.

ولفت إلى أن الميناء استقبل 61730 طن قمح و34891 طن ذرة و6047 طن زيت طعام و10150 طن كسب صويا و47084 طن فول صويا و950 طن صويا معبأ و3180 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1329 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 15256 طن حديد و52507 طن خردة و7661 طن خشب زان و1801 طن أبلاكاش و10960 طن فول و13380 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبل الميناء السفينة (PETRA – 1) القادمة من روسيا وعلى متنها 39937 طن من قمح لصالح هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى السفينة (KRISTINA P) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها 41 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأضاف أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 76039 طن يوريا و16000 طن رمل و25902 طن كلينكر و6721 طن كسب صويا و2679 طن كسب فول صويا و1688 طن بصل و66 طن بصل معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 111069 طن بضائع متنوعة و41250 طن ملح و9592 طن مولاس و16400 طن أسمنت معبأ و4000 طن أسمنت و15600 طن أسمنت صب و921 طن حديد و1803 طن سلك معدني.

وعلى صعيد متصل، استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (ARCTIC DISCOVERER)، حيث قامت بتحميل 55 ألف طن غاز مسال، علاوة على ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS)، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5096 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3700 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14672 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 18 سفينة.