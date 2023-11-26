القمح والماشية والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 68 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 67 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 227 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 69217 طن قمح و65110 طن ذرة و18392 طن فول صويا و3000 طن كسب فول صويا و5000 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1560 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 27681 طن حديد و55058 طن خردة و2484 طن خشب زان و4023 طن أبلاكاش و3542 طن زيت و12375 طن سكر.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 48952 طن يوريا و17354 طن رمل و9099 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 11305 طن بضائع متنوعة و20334 طن علف و12839 طن كلينكر و141 طن أسمنت و515 طن كحول.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4779 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2719 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 28637 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 19 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الأربعاء أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 16 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.