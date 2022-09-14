القمح والماشية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 64 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 61 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 192 سفينة.

وأشار إلى أن الميناء استقبل 59302 طن قمح و21170 طن ذرة و2508 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 459 طن و12573 طن أرز و7350 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 42587 طن حديد و26216 طن خردة و4737 طن خشب زان و13652 طن أبلاكاش و9380 طن رخام.

يذكر أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (VOGE MIA) القادمة من روسيا وعلى 31500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم ليبيريا ويبلغ طولها 187 م وعرضها 28 م، بالإضافة إلى السفينة (HAROUN BEY) القادمة أيضا من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ25200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وترفع علم سيرليون ويبلغ طولها 168 م وعرضها 26 م.

كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (HOEGH GANNET) لتحميل شحنة تبلغ حوالى 20 الف طن من الغاز المسال، علاوة على ناقلة الغاز المسال (GOLAR ICE) التى ترفع علم جزر المرشال لتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 20260 طن يوريا و21800 طن ملح و850 طن قمح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4524 طن رمل و13499 طن بضائع متنوعة و15487 طن علف و5228 طن بنجر.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4488 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1203 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13818 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.

وأضاف المركز أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 13 سفينة.