القمح والماشية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 91 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 80 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 267 سفينة.

وأشار إلى أن الميناء استقبل 74659 طن قمح و36766 طن ذرة و6190 طن فول صويا و23568 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 7195 طن و3000 طن حمص و807 طن أسمنت معبأ.

كما استقبل الميناء أيضا 37293 طن حديد و30287 طن خردة و3383 طن خشب زان و10549 طن بضائع متنوعة و18355 طن زيت طعام و217 طن جرارات و5650 طن رخام و1800 طن فلوسبار.

وعلى نفس الصعيد، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (ELLY) القادمة من رومانيا وعلى متنها 64061 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 71463 طن يوريا و41940 طن رمل و3235 طن ملح معبأ و2250 طن فلوسبار.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 66606 طن بضائع متنوعة و3900 طن علف بنجر و2100 طن مولاس و13150 طن أسمنت معبأ و70 طن كحول و1580 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 1580 طن بودرة تلك.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6588 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2182 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 29041 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.