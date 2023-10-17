القمح والماشية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 84 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 84 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 275 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 42116 طن قمح، و55265 طن ذرة، و6028 طن فول صويا، و12296 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 4039 طنًّا، و45744 طن سكر، و8594 طن عدس، و44637 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضًا 59350 طن حديد، و47889 طن خردة، و2948 طن مواسير، و6084 طن خشب زان، و8978 طن أبلاكاش، و12739 طن بضائع متنوعة، و134 طن تفاح.

في سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة (TAHA-Y) القادمة من روسيا، وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة عَلم سيراليون، ويبلغ طولها 170 م، وعرضها 27 م،

بالإضافة إلى السفينة (QUEEN LILA) القادمة من روسيا أيضًا، وعلى متنها 31800 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة عَلم بليز، ويبلغ طولها 177 م، وعرضها 28 م،

علاوة على السفينة (OCENA STAR) القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها 4317 طن قمح، وترفع السفينة عَلم الكاميرون.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة، مثل 79975 طن يوريا، و11620 طن رمل، و21177 طن ملح، و5000 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 24695 طن بضائع متنوعة، و18192 طن علف، و9100 طن مولاس، و36600 طن كلينكر، و3467 طن أسمنت، و19317 طن أسمنت معبأ.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3597 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2392 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 33544 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 18 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يومي الأحد والاثنين كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 13 سفينة.