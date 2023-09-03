القمح والماشية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 86 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 80 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 258 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 24048 طن قمح و17547 طن قمح مطحون و66534 طن ذرة و8387 طن فول صويا و16000 طن كسب صويا و5113 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1349 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 55223 طن حديد و34563 طن خردة و3627 طن أبلاكاش و40 طن معدات و36 طن تفاح و5082 طن زيت طعام و6826 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضب السفينة (UNI – K) القادمة من اوكرانيا وعلى متنها 6864 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم توجو ويبلغ طولها 101 م وعرضها 18 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 44609 طن يوريا و22167 طن رمل و2175 طن ملح معبأ و913 طن ملح صب.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 72737 طن بضائع متنوعة و26000 طن علف بنجر و3600 طن كسب صويا و898 طن فلوسبار.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6069 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2107 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 25336 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 17 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 18 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.