القمح والماشية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 87 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 81 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 281 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 61750 طن قمح و59480 طن ذرة و3185 طن فول صويا و2563 طن كسب فول صويا و10176 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2932 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 30708 طن حديد و46197 طن خردة و8611 طن خشب زان و7946 طن أبلاكاش و5745 طن زيت طعام.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة (EDFU) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (ASOMATOS) القادمة أيضا من روسيا وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية وترفع السفينة علم بنما، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 69592 طن يوريا و34901 طن رمل و2450 طن أسمدة زراعية معبأة و136 طن مستلزمات إنتاج.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 161090 طن بضائع متنوعة و2066 طن أسمنت و7200 طن أسمنت معبأ و10500 طن علف بنجر و1254 طن كحول و3000 طن كسب فول صويا و1674 طن حديد.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4473 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1899 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 19098 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 19 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم السبت أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 17 سفينة.