القمح والماشية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 74 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 74 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة

إن عدد السفن الموجودة بالميناء، خلال الفترة سالفة الذكر، بلغ 189 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 60114 طن قمح، و17900 طن ذرة، و4830 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 1597 طن، و7378 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضًا 29756 طن حديد، و29526 طن خردة، و6015 طن خشب زان، و7498 طن أبلاكاش، و41 طن جرارات، و6104 أطنان مولاس، و737 طن تفاح.

وفي السياق نفسه استقبل الميناء السفينة (SABAEK) القادمة من روسيا، وعلى متنها 100 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى السفينة (VIVA UNITY) القادمة من روسيا أيضًا وعلى متنها 42000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 68055 طن يوريا، و12885 طن رمل، و2608 طن ملح، و1938 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 916 طن بصل، و28026 طن بضائع متنوعة، و3386 طن أسمنت معبأ، و13736 طن أسمنت صب، و18536 طن أسمنت، و400 طن مولاس، و3000 طن صويا.

وعلى صعيد متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز (OB RIVER) التي ترفع عَلَم جزر مارشال، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 7455 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2086 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 17636 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأوضح المركز أن يوم السبت أيضًا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.