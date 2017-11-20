القمح والماشية والبوتجاز في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسن شهدت الموانئ اليوم الاثنين نشاطا في حركة السفن والشاحنات ووصل وغادر 1651 راكب بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 519 شاحنة من بينهم شحنةبوتاجاز تزن 5 آلاف طن. فيما أكد المسئولين بميناء الإسكندرية انتظام واستمرار الحركة الطبيعية للعمل في الميناء وعدم التأثر بسق

محمود محسن

شهدت الموانئ اليوم الاثنين نشاطا في حركة السفن والشاحنات

ووصل وغادر 1651 راكب بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 519 شاحنة من بينهم شحنةبوتاجاز تزن 5 آلاف طن.

فيما أكد المسئولين بميناء الإسكندرية انتظام واستمرار الحركة الطبيعية للعمل في الميناء وعدم التأثر بسقوط الأمطار، موضحين أن الميناء استقبل آلاف الأطنان من السلع الاستراتيجية وغيرها من السلع.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ



ميناء الإسكندرية



وأكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء لم يتأثر بسقوط الأمطار، بل يشهد نشاطاً اليوم الإثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأشار الغندور إلى أن الميناء استقبل السفينة “كريستال جالاكسي” المحملة بــ 66 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “اوميجا ستار” قادمة من اسبانيا وعلي متنها 905 رأس ماشية، والسفينة “اطلنتك جوبيتر” محملة بـ 29 ألف طن زيت صويا قادمة من الأرجنتين.

وأوضح الغندور أن يجري تفريغ السفينة “كيريل” المحملة بــ 31 الف طن جازولين قادمة من روسيا، كما يجري تفريغ العبارة “جلوفيز كوراج” المحملة بــ 227 سيارة ملاكي قادمة من ايطاليا، ويجري تفريغ السفينة “نافيجيتور بيجاسس” المحملة بــ 12 ألف طن غاز قادمة من فرنسا.

وأضاف الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 128 سفينة، وغادرت 9 سفن، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 44 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 9769 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن خرج من الميناء 112 شاحنة قمح محملة بــ 3360 طن، مشيراً إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون ومائة وستة وعشرون ألف طنا منهم 299 ألف طن قمح .

ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.



موانئ السويس



صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع، فيما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز وعلى متنها 306 سيارة قادمة من جدة.



ميناء سفاجا



وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال اربع سفن وهى عمان والرياض والحرية وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 381 راكب و 130 شاحنة بضائع و 25 سيارة، بينما تغادر السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 68 شاحنة.

فيما شهد الميناء أمس مغادرة خمس سفن وهى عمان والرياض والحرية والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 734 راكب و 228 شاحنة بضائع و 47 سيارة.



ميناء نويبع



وعلى صعيد متصل يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 536 راكب وتداول 93 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنهم 248 راكب و 19 براد و 16 تريلا.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 288 راكب و 10 برادات و 7 تريلات وباصان جيت، بينما غادرت ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنهم 359 راكب و 27 براد و 14 تريلا و 3 سيارات و 4 باصات جيت و 159 طرد بضاعة عامة.



ميناء دمياط



وعلى نفس الصعيد استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، فضلا على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الأحد القطار رقم 2468 محمل بـ 1294 طن قمح، في حين غادر 85 سيارة بحمولة 4382 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168252 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23839 طنا .

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3720 طن فوسفات و 4500 طن رمل .