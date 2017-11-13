القمح والماشية في صدارة نشاط حركة الموانئ

محمود محسن شهدت اليوم الإثنين الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات. ووصل وغادر 2817 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 436 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وزيت عباد الشمس والجازولين ويضاف إلى ما سبق شحنة ماشية تُقدر بـ1106. وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دم

محمود محسن

شهدت اليوم الإثنين الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات.

ووصل وغادر 2817 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 436 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وزيت عباد الشمس والجازولين ويضاف إلى ما سبق شحنة ماشية تُقدر بـ1106.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات وبضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ:

ميناء الإسكندرية



صرح رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ السفينة “جلارد ثري” المحملة بـ 6 آلاف طن زيت عباد الشمس قادمة من روسيا، والسفينة “اوبروشيب” المحملة بــ 30 ألف طن قمح قادمة من بولندا، والسفينة “فيديليتي” قادمة من البرازيل وعلي متنها 1106 رأس ماشية.

ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ السفينة “فالير موسي” المحملة بــ 30 ألاف طن جازولين قادمة من الامارات، كما يجري تفريغ العبارة “جراند غانا” المحملة بــ 400 سيارة ملاكي قادمة من ايطاليا والعبارة “جراند بورتوغالو” المحملة بـ 550 سيارة ملاكي قادمة من اسبانيا، ويجري تفريغ السفينة “راما جاز” المحملة بــ 9 آلاف طن غاز قادمة من قبرص، والسفينة “البترولية” قادمة من السعودية وعلي متنها ألف طن سولار.

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 112 سفينة، وغادرت الميناء 6 سفن، ووصلت 11 سفينة، وتراكي على الأرصفة 40 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت الغندور إلى خروج 66 شاحنة قمح محملة بــ 2000 طن، حيث بلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة وثلاثة وخمسون طنا منهم 280 ألف طن قمح .

ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.



ميناء سفاجا



وعلى صعيد متصل قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينتين عمان والحرية 2، وعلى متنهم 222 راكبا و 84 شاحنة بضائع و 6 شاحنات عفش ركاب و 7 سيارات، كما تغادر ثلاث سفن وهى امانة والحرية والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 506 راكب و 120 شاحنة و 36 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 218 راكبا و 7 شاحنات و 27 سيارة، ومغادرة ثلاث سفن وهى عمان والرياض والحرية 2، وعلى متنهم 744 راكب و 102 شاحنة بضائع و 66 سيارة.



ميناء الغردقة



وفي سياق متصل يستعد ميناء الغردقة لمغادرة السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 84 سائح من جنسيات مختلفة و 58 فرد طاقم متجهة إلى ميناء السخنة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة السياحية CLIO، وعلى متنها 84 سائح من جنسيات مختلفة و 58 فرد طاقم قادمة من العقبة، ووصول وسفر العبارة لابسبس وعلى متنها 78 راكب من جنسيات مختلفة على الخط الملاحى الغردقة – شرم الشيخ.



ميناء نويبع



وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 843 راكب وتداول 123 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 168 راكب و 9 برادات و 3 تريلات، كما تغادر السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 55 راكب و 26 براد و 29 تريلا.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 241 راكب و 14 براد و 5 تريلات وباصان جيت، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 379 راكب و 29 براد و 8 تريلات وسيارتان و 4 باصات جيت.



ميناء دمياط



ومن جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، علاوة على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء في الرابعة مساء أمس الأحد القطار رقم 2472، وفي الثالثة صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2442، بحمولة إجمالية 2572 طن قمح، في حين غادر 84 سيارة بحمولة 4218 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 164214 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33864 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2200 طن ملح، و 2150 طن فوسفات.