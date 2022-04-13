القمح والماشية الحية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 175 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 106425 طن قمح و16969 طن فول و66242 طن حديد و26997 طن خردة و5946 طن صاج.

كما استقبل الميناء أيضا 8715 طن خشب زان و19275 طن أبلاكاش و35036 طن ذرة و9902 طن زيت طعام و17769 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 6516 طن.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 100330 طن فوسفات و29982 طن يوريا و12050 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2215 طن نترات أمونيوم و11000 طن مولاس و162 طن بصل.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5991 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2678 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14292 حاوية مكافئة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (بطيخ وفراولة وبرتقال)، وخضروات (ملوخية وبطاطس)، وحاصلات زراعية (قطن وخس وبطاطا وكركديه ولب وفول سوداني وثوم وبصل أخضر وكزبرة وكرات وبرسيم)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وإنجلترا والإمارات والسعودية وكرواتيا والهند وباكستان وبنجلاديش ومالطا وسلوفينيا وهونج كونج.

ولفت المركز إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 29 سفينة، فيما كان يوم الاثنين أقل الأيام بعدد 21 سفينة.

الجدير بالذكر أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (LA SEINE) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 الف طن من الغاز المسال.

كما استقبل الميناء أيضا السفينة (STAR RIVER) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 88 مترا وبعرض 11 مترا، لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.