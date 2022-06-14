القمح والماشية الحية والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 62 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 60 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 162 سفينة.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط عن استقبال السفينة (ترامب ليدى) التي ترفع علم مالطا، وعلى متنها شحنة تقدر بحوالى 63 ألف طن من القمح، واردًا من روسيا،

بالإضافة إلى السفينة المصرية (وادى الكرم) وعلى متنها حوالى 53 ألف طن قمح واردا من بلغاريا، حيث الشحنتان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية،

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 45967 طن قمح، و67679 طن ذرة، و21019 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 6766 طن و8000 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 26176 طن حديد، و52530 طن خردة، و7679 طن خشب زان، و6645 طن أبلاكاش، و26660 طن سلاج، و4000 طن بضائع متنوعة، و141 طن جرارات.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 33856 طن يوريا، و4700 طن أسمنت، و7951 طن رمل، و36131 طن بضائع متنوعة، و47768 طن كوارتز.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4248 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1395 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12683 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يومي الاثنين والأربعاء كانا أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 11 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يومي الأحد والجمعة كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفينة.

يُذكر أن ميناء دمياط استقبل، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال (BITHISH MENTOR) التي ترفع علم بريطانيا، ويبلغ طولها 295 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 64 ألف طن من الغاز.