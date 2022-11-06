القمح والفول والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 69 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 82 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 200 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 76513 طن قمح و136965 طن ذرة و21475 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 7258 طن و4939 طن زيت طعام و23568 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 15289 طن حديد و3700 طن خردة و13535 طن خشب زان و4759 طن أبلاكاش و2400 طن كلوريد إيثيلين و4615 طن مولاس و2247 طن رخام.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALYARMOUK) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م.

ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 84904 طن يوريا و8588 طن ملح و24 طن ليمون.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 10100 طن رمل و2700 طن مولاس و2013 طن نترات أمونيوم و52830 طن بضائع متنوعة و8 طن شكاير فارغة.

وعلى نفس الصعيد، استقبل الميناء خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، حيث حملت شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5801 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2236 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 19748 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأضاف المركز أن يوم السبت كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.