القمح والفحم والجازولين في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسنشهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحناتووصل وغادر 2309 ركاب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 492 شاحنة، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والفحم والجازولين وغيرهم من السلع.وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.و

محمود محسن

شهدت اليوم الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات

ووصل وغادر 2309 ركاب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 492 شاحنة، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والفحم والجازولين وغيرهم من السلع.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ اليوم:



ميناء الإسكندرية





قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم السبت في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأشار الغندور إلى أن العاملون يقومون بتفريغ حمولة السفينة “فيتا سبيرت” المحملة بــ 65 ألف طن قمح قادمة من روسيا.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ أيضا السفينة “فاروسا” المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من رومانيا، كما يجري تفريغ السفينة “بورتو لي وان” المحملة بــ 54 ألف طن فحم قادمة من أمريكا، والسفينة “جيوروس” المحملة بـ 54 ألف طن فحم قادمة من أوكرانيا

ويجري تفريغ السفينة “الارتادير” المحملة بــ 35 ألف طن فحم قادمة من روسيا، كما وصلت السفينة “هيستيريا تايجر” قادمة من قبرص وعلي متنها 30 ألف طن مازوت، والسفينة “اوسين سيسار” وعلي متنها 170 ألف طن أكسيد حديد قادمة من البرازيل، وفق الغندور

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 133 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 44 سفينة.

كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بــ 3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء تسعمائة وخمسة عشر ألف طنا منهم 311 ألف طن قمح .



ميناء سفاجا





وفي سياق متصل قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر ، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى مسرة والحرية 2 والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 532 راكبا و 176 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب و 15 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس مغادرة 4 سفن وهى مسرة والحرية 2 والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 467 راكبا و 230 شاحنة بضائع و 19 سيارة.



ميناء نويبع





وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1310 راكب وتداول 70 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 261 راكب و 15 براد و 7 تريلات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 225 راكب و 7 برادات وتريلتان و 37 سيارة تصدير.

فيما غادرت السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهم 824 راكب و 28 براد و 11 تريلا وسيارة.



ميناء دمياط





وعلى نفس الصعيد استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط في بيان إن الميناء إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 13 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء 70 سيارة نقل محملة بـ 3225 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 104411 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 12733 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من شملت 8000 طن يوريا و 8141 طن ملح و 3433 طن رمل و 3551 طن حجر كوارتز.