القمح والغاز يتصدران نشاط حركة الموانئ

محمود محسنشهدت الموانئ اليوم الثلاثاء نشاطا في حركة السفن والشاحنات. ووصل وغادر 2358 راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 628 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وفي هذه الأثناء قرر المسؤولين بميناء الإسكندرية غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء ا

محمود محسن شهدت الموانئ اليوم الثلاثاء نشاطا في حركة السفن والشاحنات. ووصل وغادر 2358 راكب بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 628 شاحنة، فيما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وفي هذه الأثناء قرر المسؤولين بميناء الإسكندرية غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجومائية، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ. موانئ السويس



قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي. ميناء سفاجا



وأضاف يوسف أن يستعد ميناء سفاجا أيضا لاستقبال السفينة SEA BOWER وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها. ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة والحرية 2 والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 354 راكب و 130 شاحنة بضائع و 8 شاحنات عفش ركاب و 14 سيارة، بينما تغادر السفينتين هى عمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 235 راكب و 126 شاحنة و 15 سيارة. بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى الرياض وعمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 375 راكب و 138 شاحنة بضائع و 7 شاحنات عفش ركاب و 28 سيارة، بينما غادرت ثلاث سفن وهى امانة والحرية 2 والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 321 راكب و 109 شاحنة و 14 سيارة.



ميناء الغردقة



وفى السياق نفسه يستعد ميناء الغردقة لاستقبال اليخت الانجليزى HAPILIS وعلى متنه 3 أفراد طاقم قادم من السعودية.



ميناء نويبع



ولفت يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 1073 راكب وتداول 110 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة ايلة وعلى متنها 455 راكب وبراد وسيارة، بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 راكب و 30 براد و 11 تريلا. فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 492 راكب و 24 براد و 7 تريلات و 81 سيارة تصدير وباصان جيت، بينما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 85 راكب و 20 براد و 17 تريلا و 3 سيارات. ميناء دمياط



وعلى نفس الصعيد استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في الرابعة والنصف مساء أمس الاثنين القطار رقم 2471، وفي العاشرة والنصف القطار رقم 2442، وفي السادسة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2460 بحمولة إجمالية 3910 طن قمح، في حين غادر 129 سيارة بحمولة 6060 طن قمح . وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 145089 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10307 طنا. وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن يوريا، و 3250 طن فوسفات، و 2300 طن مولاس، و 1800 طن ملح، و 800 طن جبس. ميناء الإسكندرية



ومن جهة أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج، وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية. وأشار الغندور إلى أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع .