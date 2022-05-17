القمح والصويا والماشية الحية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال أسبوع (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 64 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 52 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 168 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 133975 طن قمح و4805 طن فول و58850 طن ذرة و5001 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1370 طن و50500 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 41096 طن حديد و70327 طن خردة و4279 طن خشب زان و12611 طن أبلاكاش.

وذكر المركز أن ميناء دمياط استقبل خلال الفترة سالفة الذكر ناقلة الغاز المسال (BRITISH MENTOR) التي ترفع علم جزر مارشال، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا لافتا إلى أنها قامت بتحميل شحنة تبلغ 65 الف طن من الغاز المسال، علاوة على السفينة (SAKHARA LOTUS) التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 170 مترا وبعرض 27 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وأوضح أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 49050 طن فوسفات و8000 طن سوبر فوسفات و5973 طن يوريا و650 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8500 طن علف بنجر و3225 طن كسب صويا و250 طن صويا و400 طن بصل و300 طن ملح.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3780 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1623 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 15841 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.

وأضاف المركز أن كان يوم الجمعة أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.