القمح والصويا والحديد أبرز السلع التي استقبلها ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 72 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادرت 70 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقال المركز الاعلامي لـ«هيئة ميناء دمياط» إن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 189 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 73376 طن قمح و2526 طن ذرة و1032 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 276 طن و8190 طن زيت طعام و900 طن بضائع متنوعة.

كما استقبل الميناء أيضا 57354 طن حديد و38857 طن خردة و10518 طن خشب زان و10220 طن أبلاكاش و44641 طن صويا و26580 طن فول و16660 طن عدس و314 طن كحول و380 طن قشرة.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 31137 طن يوريا و8510 طن يوريا صب و1922 طن يوريا معبأ و14750 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 261 طن ليمون و390 طن ليمون معبأ و279 طن برتقال و33101 طن بضائع متنوعة و13350 طن مولاس و2800 طن صويا و53000 طن كلينكر و1658 طن كحول.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 7229 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2133 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 19300 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام التي شهدت استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم السبت أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.