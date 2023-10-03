القمح والسكر والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 79 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 80 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 269 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 61532 طن قمح و17891 طن ذرة و850 طن زيت طعام و53466 طن كسب صويا و4740 طن كسب فول صويا و11519 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 3793 طن و52500 طن سكر و3087 طن حمص و3049 طن عدس أحمر.

كما استقبل الميناء أيضا 28435 طن حديد و4500 طن برادة حديد و50052 طن خردة و137 طن مواسير و1200 طن فلوسبار و2061 طن فحم معبأ و8450 طن خشب زان و26517 طن أبلاكاش ويضاف إلى ما سبق 2000 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 44783 طن يوريا و9518 طن رمل و4069 طن ملح و750 طن ملح صخري معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 50201 طن بضائع متنوعة و9300 طن علف و8100 طن مولاس و50960 طن كلينكر و3150 طن فلوسبار.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5009 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2079 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 23122 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يومي الأحد والأربعاء كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.