القمح والسكر والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، بعدما وصل الميناء 74 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 77 حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 195 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 51282 طن قمح و9200 طن ذرة و125670 طن سكر و1404 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 373 طن و14405 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 34623 طن حديد و21318 طن خردة و9441 طن خشب زان و6854 طن أبلاكاش و4605 طن خشب و519 طن فول صويا و487 طن صويا معبأ و8430 طن ألواح فيبر.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة الميناء السفينة (AZAYEZ) القادمة من روسيا وعلى متنها 40600 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 41214 طن يوريا و7961 طن رمل و1202 طن رمل معبأ و43365 طن كلنكر.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2838 طن ملح معبأ و1319 طن ملح و1200 طن كسب صويا و447 طن بصل و119259 طن بضائع متنوعة و35646 طن أسمنت معبأ و12818 طن أسمنت.

وعلى صعيد متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 7530 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1801 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 19552 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يومي الثلاثاء والخميس كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.