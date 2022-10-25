القمح والسكر والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 57 سفينة، فيما غادر 56 سفينة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 136 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 48151 طن قمح و15423 طن سكر و75698 طن ذرة و5796 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1824 طن و16500 طن فول و13650 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 8537 طن حديد و18386 طن خردة و660 طن خشب زان و5929 طن خشب و820 طن خشب بياض و14702 طن أبلاكاش و4208 طن رخام و12597 طن كلوريد إيثيلين.

وفي نفس السياق، استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (EMMAKRIS – A) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى السفينة (OXANA V) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها 38850 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 1100 طن يوريا و2619 طن علف بنجر و3000 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1900 طن رمل و9411 طن رمل زجاجي و28464 طن بضائع متنوعة و15773 طن أسمنت و1601 طن رخام.

وفي نفس السياق، استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (LNG ENDEAVOUR) التي ترفع علم فرنسا، حيث قامت بتحميل 60000 طن غاز مسال.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2823 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1666 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 10266 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأضاف المركز أن يومي الثلاثاء والخميس كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 11 سفينة.