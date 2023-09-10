القمح والسكر والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 71 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 69 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 207 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 62520 طن قمح و26098 طن ذرة و13088 طن نواتج تقطير و18000 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 29678 طن حديد و37600 طن خردة و659 طن أبلاكاش و3261 طن زيت طعام ويضاف إلى ما سبق 12000 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة (OCEAN S) القادمة من روسيا وعلى متنها 25520 طن قمح لصالح القطاع الخاص وترفع السفينة علم ليبريا ويبلغ طولها 168 م وعرضها 26 م، بالإضافة إلى السفينة (PMS SEAGULL) القادمة من استراليا وعلى متنها 55000 طن قمح لصالح القطاع الخاص ويبلغ طول السفينة 200 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 23070 طن يوريا علاوة على 10737 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 50827 طن بضائع متنوعة و11500 طن علف بنجر و5500 طن مولاس و24822 طن كلينكر.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6128 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1144 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 21122 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 16 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.