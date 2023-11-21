القمح والسكر والحديد أبرز ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان للسلع المختلفة، ووصل الميناء 74 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 78 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن عدد السفن الموجودة خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 255 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 75586 طن قمح و69240 طن ذرة و5470 طن فول صويا و40100 طن سكر و18489 طن فول و2845 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 39654 طن حديد و74020 طن خردة و9532 طن خشب زان و22263 طن أبلاكاش و3431 طن بذور كتان.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط الأسبوع الماضي السفينة (WADI SAFAGA) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح القطاع العام، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 55120 طن يوريا و31007 أطنان رمل و30394 طن ملح و651 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 39111 طن بضائع متنوعة و4003 أطنان علف بنجر و8800 طن مولاس.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4943 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1295 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 25600 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 18 سفينة.

وأوضح المركز أن يوم الأحد أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 17 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.