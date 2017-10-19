القمح والسكر والبوتجاز والفحم في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسنشهدت اليوم الخميس، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، وجاء القمح والسكر والبوتجاز والفحم في صدارة النشاط. ووصل وغادر 2800 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 356 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز تزن 15 ألف طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والسكر

محمود محسن



شهدت اليوم الخميس، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، وجاء القمح والسكر والبوتجاز والفحم في صدارة النشاط.

ووصل وغادر 2800 راكب بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 356 شاحنة من بينهم شحنة بوتاجاز تزن 15 ألف طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والسكر والفحم وغيرهم من السلع.



كما استقبل ميناء دمياط 5 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وفي السطور التالية ترصد “المال” تفاصيل حركة الموانئ على النحو التالي:





موانئ السويس



قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين ارزوجاز ومصرجاز وعلى متنهم 15 ألف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع.



ميناء سفاجا



كما يشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1837 راكبا، علاوة على تداول 281 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 212 راكبا، و36 شاحنة بضائع، و6 شاحنات عفش ركاب، و 18 سيارة.

بينما تغادر السفينتان القاهرة وعمان وعلى متنهم 863 راكب و 37 شاحنة بضائع و 71 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 82 راكبا، و 80 شاحنة بضائع وسيارة.

بينما غادرت السفينتين امانة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 680 راكبا و 122 شاحنة بضائع و 44 سيارة.



ميناء الغردقة



ومن جهة أخرى شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 55 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.





ميناء نويبع



وفى السياق نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 905 راكب بالإضافة إلى تداول 75 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 255 راكبا و 4 برادت و 7 تريلات وسيارة.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 255 راكبا، و 16 براد، و 8 تريلات، و 5 سيارات وباصان جيت.

بينما غادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 395 راكبا، و 27 براد و 13 تريلا و 4 سيارات وباصان جيت.



ميناء الإسكندرية



وعلى صعيد متصل، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.





ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ السفينة “شل أننوفيتور” المحملة بـ20 ألف طن سكر قادمة من فرنسا، والسفينة “رونادي” المحملة بــ63 ألف طن قمح قادمة من روسيا.





وأضاف الغندور أن الميناء استقبلت السفينة “أفتياكسا جاز” المحملة بــ 9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من قبرص، والسفينة “فاليير موسي” المحملة بـ30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا، والسفينة “سبار يكسس” المحملة بـ56 ألف طن فحم قادمة من جنوب افريقيا، والعبارة “سي أمازون” المحملة بـ503 سيارة ملاكي قادمة من اليونان.





وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 109 سفينة، وغادرت الميناء 5 سفن، ووصلت 11 سفينة، وتراكي على الأرصفة 38 سفينة.

كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 11232 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 125 شاحنة قمح محملة بــ 3750 طن، حيث بلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وثلاثمائة وسبعة عشر طنا منهم 420 ألف طن قمح .





ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.





ميناء دمياط





وفي السياق نفسه، استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.





وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 18 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وأشار المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2460 محمل بـ 1282 طن قمح، في حين غادر عدد ( 49 ) سيارة بحمولة 2293 طن قمح.





وفي السياق نفسه، استقبل الميناء في الخامسة مساء أمس القطار رقم 2459 محمل بـ 880 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .





وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170575 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20925 طنا.





يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 140 طن ملح، و 2900 طن فوسفات، و 3300 طن مولاس، وإعادة تصدير 1000 طن ذرة، و 2700 طن صويا .