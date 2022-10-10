القمح والرخام والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 73 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 75 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 196 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 43671 طن قمح و55000 طن ذرة و1499 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 424 طنا و25572 طن فول و73 طن عدس و304 أطنان إيثانول و18296 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 55127 طن خردة و3283 طن خشب زان و8432 طن وأبلاكاش و1164 طن مواسير و7700 طن كلوريد إيثيلين و16204 طن جيلاتين و7800 طن جيلاتين ونواتج و2000 طن نواتج.

وعلى صعيد متصل، استقبل الميناء خلال الأسبوع الماضي السفينة (NEW SIHAM) القادمة من روسيا وعلى متنها 33 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأوضح أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 67696 طن يوريا و1500 طن نشارة خشب.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 17587 طن رمل و90719 طن بضائع متنوعة و16500 طن أسمنت.

كما استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، لتحميل 10 آلاف طن غاز مسال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (BRITISH MENTOR) التي ترفع علم بريطانيا لتحميل 67 ألف طن غاز مسال.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4462 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1961 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12593 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأضاف المركز أن يوم الخميس أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.