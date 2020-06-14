القمح والذرة وفول الصويا أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 17 سفينة حاويات و48 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 15 سفينة حاويات و45 سفينة بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 131 سفينة.

وأضاف المركز أن الميناء استقبل 20175 طن حديد و19969 طن أبلاكاش و3544 رأس ماشية حية و8302 طن أرز و84701 طن قمح و10893 طن جلاتين.

كما استقبل الميناء أيضا 82008 طن ذرة و74138 طن خرده و45350 طن فول صويا و6710 طن خشب زان و3920 طن كلوريد إيثيلين و4000 طن زيت طعام و3350 طن فول.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 5 سلع تم استقبالهم من حيث الكمية خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 39981 طن فوسفات و28750 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 13243 طن رمل و16528 طن علف بنجر و10900 طن فول صويا.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أكثر 3 سلع تم تصديرهم من حيث الكمية خلال نفس الفترة الزمنية.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4289 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2182 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8860 حاوية مكافئة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (برتقال وعنب وخوخ وغيرهم)، وخضروات (بطاطس وفاصوليا وجزر وغيرهم)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبردقوش وغيرهم)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وبريطانيا وإسبانيا والإمارات ومالطا وأمريكا غيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الأحد كان أكثر يوم في استقبال السفن، حيث بلغ عدد السفن 13 سفينة (3 حاويات، و10 بضائع عامة).

وكان يوم الأحد أيضا أكثر يوم في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفينة (3 حاويات، و9 بضائع عامة).

يذكر أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر.