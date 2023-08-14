القمح والذرة وزيت الطعام أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 87 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 80 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 297 سفينة.

ولفت إلى أن الميناء استقبل 53349 طن قمح و3300 طن قمح مطحون و65322 طن ذرة و6980 طن فول صويا و32866 طن كسب فول صويا و28851 طن كسب صويا و2601 طن بسلة.

كما استقبل الميناء أيضا 10143 طن حديد و39336 طن خردة و9990 طن خشب زان و17679 طن أبلاكاش و21153 طن زيت طعام و13828 طن نواتج تقطير و14105 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (RISING LION) القادمة من روسيا وعلى متنها 58 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 53337 طن يوريا و9500 طن رمل و1430 طن ملح و4601 طن ملح معبأ و4387 طن ملح صب.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 102010 طن بضائع متنوعة و5927 طن أسمنت و3500 طن مولاس و8400 طن علف بنجر و836 طن جير معبأ و1746 طن كحول ويضاف إلى ما سبق 84 طن كلينكر.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6311 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1525 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 23277 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء كانوا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.