القمح والذرة والماشية الحية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا كبيرًا في حركة السفن، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحمّلة بالسلع، لافتًا إلى أن الميناء تعامل مع 114 سفينة. وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 1675 رأس ماشية حية، بإجمالي وزن 389 طنًّا، و93014 طن قمح، و37300 طن ذرة، و5143 طن زيت، و3064 طن حديد، و17950 طن خردة.

كما استقبل الميناء 1038 طن خشب زان، و1125 طن أبلاكاش، و500 طن ناتج حرق أفران، و5600 طن كلوريد إيثيلين، و54 طن معدات، و2350 طن هيدروكسيد الصوديوم.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 31459 طن فوسفات، و62255 طن يوريا، و8850 طن رمل.

كما قام الميناء بتصدير 10600 طن أسمنت، و6000 طن زيت، و3700 طن صويا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2042 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1629 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 7282 حاوية مكافئة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو وفراولة)، وخضراوات (بامية وبطاطس وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (فلفل وزيتون وكتان وكركديه وينسون وريحان ونعناع وأعشاب وليمون)، حيث يتم تصديرها إلى اليونان وسنغافورة وكرواتيا ومالطا وفرنسا وتايوان وغيرهم من الدول.

يًذكر أن ميناء دمياط استقبل، خلال الأسبوع الماضي، ناقلة الغاز المسال «GASLOG SAVANNAH» التى ترفع علم برمودا، ويبلغ طولها 285 مترًا، وبعرض 43 مترًا؛ وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس الميناء، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة.

واستقبل الميناء أيضًا سفينة الحاويات العملاقة «ONE MANCHESTER» التابعة للخط الملاحى (ONE)، حيث يبلغ طولها 366 مترًا، وبعرض 51 مترًا، وغاطس 14 مترًا؛ لتقوم بشحن وتفريغ 1960 حاوية مكافئة.

كما استقبل السفينة «AL RIFFA» التابعة للخط الملاحى (Hapag-Lloyd)، ويبلغ طولها 366 مترًا، وبعرض 46 مترًا، وغاطس 12.7؛ لتقوم بشحن وتفريغ 1062 حاوية مكافئة.