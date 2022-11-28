القمح والذرة والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 77 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 69 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 211 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 105540 طن قمح و94844 طن ذرة و1583 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 484 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 21724 طن حديد و25073 طن خردة و7521 طن خشب زان و4798 طن أبلاكاش و5744 طن رخام و4000 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (ELBIDA) القادمة من روسيا، وعلى متنها 59000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م، بإلإضافة إلى السفينة (SUPER SARKAS) القادمة من روسيا وعلى متنها 27500 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 32784 طن يوريا و20 طن ثوم.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 11470 طن رمل و46410 طن بضائع متنوعة.

يشار إلى أن الميناء استقبل خلال نفس الفترة سالفة الذكر ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 45 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4954 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2049 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 16025 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 17 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 16 سفينة.