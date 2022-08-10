القمح والذرة والماشية أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 53 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 43 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 200 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 52345 طن قمح و48687 طن ذرة و2325 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 637 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 21332 طن حديد و17400 طن خردة و9829 طن خشب زان و20726 طن أبلاكاش ويضاف إلى ما سبق 5430 طن مولاس.

يذكر أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (AVRA I) – التي ترفع علم اليونان – القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ52.500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، ويبلغ طولها 189 م وعرضها 32 م بغاطس 12.60 م.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 44883 طن يوريا و7000 طن ملح و14900 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 36629 طن بضائع متنوعة و16341 طن أسمنت و400 طن علف بنجر.

على صعيد متصل، استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (PALU LNG) التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 44 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز المسال (GASLOG WALES) التي ترفع علم أنتجوا ويبلغ طولها 298 مترا وبعرض 47 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4562 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1510 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 15817 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأضاف المركز أن يوم الاثنين أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 10 سفن.