القمح والذرة والفول الصويا أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

محمود محسنشهدت، اليوم الأحد، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة وفول الصويا وغيرهم من السلع، فيما وصل وغادر 3925 راكبا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 297 شاحنة، من بينهم سفينة محملة بـ6500 طن بوتاجاز.وفي غضون ذلك استقبل

محمود محسن

شهدت، اليوم الأحد، الموانئ نشاطا في حركة السفن والشاحنات، حيث استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة وفول الصويا وغيرهم من السلع، فيما وصل وغادر 3925 راكبا بموانئ البحر الأحمر علاوة على تداول 297 شاحنة، من بينهم سفينة محملة بـ6500 طن بوتاجاز.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 10 سفن حاويات وبضائع عامة، في حين غادر الميناء 12 سفينة حاويات وبضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية



قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا اليوم الأحد في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ شحنة قمح تزن 76 ألف طن على متن السفينتين “كاليانا” و “لازوريت”، قادمتين من روسيا وأوكرانيا، ويجري تفريغ أيضا شحنة ذرة تزن 3 آلاف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة “كينج فرايغت”، ويجري تفريغ شحنة فول صويا تزن 27 ألف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة “داني بوي”.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ شحنة سيارات عددها 576 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إسبانيا على متن العبارات “جراند سيسيليا” و “نيبتون هيلاس”، ويضاف إلى ذلك تفريغ شحنة زيوت بترولية تزن 5 آلاف طن قادمة من الإمارات على متن السفينة “يم فينوس”، علاوة على تفريغ شحنة سولار تزن 30 ألف طن قادمة من السعودية على متن السفينة “البتروليه”، وشحنة غاز تزن 9 آلاف طن قادمة من قبرص على متن السفينة “افتياكسيا”.

وأوضح الغندور أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل ورود 210 آلاف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون وسبعة وثلاثون ألف طن منهم 288 ألف طن قمح.

ومن جانبه، قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 92 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 13 سفينة وتراكي على الأرصفة 30 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 15 سفينة، والداخلي 4 سفن.

ووجه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.



موانئ السويس



ومن جهة أخرى، صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



ميناءا سفاجا والغردقة



كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة أربع سفن وهى القاهرة وعمان والحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1530 راكبا و 118 شاحنة بضائع و 73 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة وبوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس وعلى متنهم 445 راكبا و 88 شاحنة بضائع و 6 شاحنات عفش و19 سيارة، فيما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 920 راكبا و17 سيارة.

إلى ذلك شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة العبارة لابسبس وعلى متنها 116 راكبا من مختلف الجنسيات متجهة الى ميناء شرم الشيخ البحرى.



ميناء نويبع



وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 249 راكبا و 8 برادات و9 تريلات و12 سيارة وباصان جيت، كما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 141 راكبا و8 برادات و12 تريلا.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 303 راكاب و7 برادات و15 تريلا و18 سيارة، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 221 راكبا و 18 برادا و 8 تريلات و11 سيارة.



ميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 26248 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63522 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7000 طن يوريا و7000 طن علف بنجر و 5500 طن فوسفات و 3000 طن رمل.