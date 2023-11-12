القمح والذرة والفول أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 63 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 58 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 202 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 66309 طن قمح و14684 طن ذرة و8800 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 16003 أطنان حديد و41719 طن خردة و4195 طن خشب زان و20961 طن أبلاكاش.

وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (WADI ALARAB) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح القطاع العام وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (BELHAVEN) القادمة من بلغاريا وعلى متنها 49117 طن قمح لصالح القطاع العام، علاوة على السفينة (PRINCESS MAYSA) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 5845 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 27227 طن يوريا و17488 طن رمل و2650 طن ملح و2620 طن ملح معبأ و16745 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 22319 طن بضائع متنوعة و11024 طن علف بنجر و6200 طن كسب صويا و1100 طن زيت صويا و49935 طن كلينكر و19069 طن أسمنت معبأ و6900 طن أسمنت.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4603 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1480 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 27026 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 16 سفينة.

وأضاف المركز أن يوم السبت أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 13 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.