القمح والذرة والصويا أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع ، و وصل الميناء 55 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادرته 58 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 238.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 75447 طن قمح و80164 طن ذرة و14831 طن بذرة صويا و5485 طن فول صويا و944 طن كسب فول صويا و5270 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 2663 طن حديد و31257 طن خردة و6764 طن خشب زان و1870 طن أبلاكاش و5817 طن زيت طعام و9720 طن بضائع متنوعة.

وفي السياق نفسه، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (LUNE B) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم “بالو” ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م، ويأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 22809 أطنان يوريا و12976 طن رمل و18032 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 92117 طن بضائع متنوعة و6250 طن علف بنجر و2121 طن ملح و904 طن ملح معبأ و2046 طن كسب صويا.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2783 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 460 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 15251 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يومي الإثنين والأربعاء كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، وغادر الميناء 13 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.