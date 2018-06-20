القمح والذرة والسولار في صدارة نشاط الموانئ الأربعاء

محمود محسن شهدت الموانئ اليوم الأربعاء، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات ووصل وغادر 3885 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 126 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة والسولار وغيرهم من السلع. وفي هذه الأثناء استق

محمود محسن

شهدت الموانئ اليوم الأربعاء، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات

ووصل وغادر 3885 راكب ومعتمر بموانئ البحر الأحمر بالإضافة إلى تداول 126 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة والسولار وغيرهم من السلع.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 6 سفن بضائع عامة.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ:

ميناء الإسكندرية

وصل ميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء شحنة غلال تزن 123 ألف طن قادمة من روسيا وأوكرانيا على متن ثلاث سفن وهي “ديزرت تالينجر” المحملة بـ 42 ألف طن ذرة، و “إدفو” المحملة بـ 63 ألف طن قمح، و “فيبريللا” المحملة بـ 18 الف طن قمح.

كما يجري تفريغ سفينتين محملتين بالفحم تزنان 63 ألف طن واردة من البرازيل، وهما “جيدبو” و “سي فالكون” ويجري تفريغ شحنة مواد بترولية تزن 64 ألف طن على متن ثلاث سفن وهي “نوردجاردينيا” المحملة بـ 30 ألف طن سولار قادمة من اليونان، و “فالتيلينا” المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من فرنسا و “تامارا” المحملة بـ 4 آلاف طن بوتاجاز .

ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والسيارات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان .

ميناء سفاجا



وفي سياق متصل صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 1620 معتمر قادمة من ميناء ينبع السعودى، بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة ونما اكسبريس وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 314 راكب و 85 شاحنة و 18 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 358 راكب و 4 شاحنات بضائع و 5 شاحنات عفش ركاب و 47 سيارة، علاوة على مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 51 راكب و 5 شاحنات بضائع و 7 سيارات.

ميناء الغردقة



ولفت يوسف إلى أن غادرت ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 70 راكب و 4 سيارات، بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 746 راكب و 100 سيارة.

ميناء نويبع



ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 726 راكب منهم 135 معتمر وتداول 27 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 262 راكب منهم 46 معتمر وباص عمرة و 6 برادات و4 تريلات و 8 سيارات وباصان جيت.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 296 راكب منهم 89 معتمر وباصان عمرة و 5 برادات وتريلتان و 14 سيارة، كما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 168 راكب و 6 برادات و 4 تريلات و 3 سيارات وباص جيت.

ميناء دمياط



وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتان حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2741 طن قمح.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ45321 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص24555 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت5650 طن رمل، و5600 طن يوريا، و4000 طن فوسفات.