القمح والذرة والسولار في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسنشهدت اليوم الأحد، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1431 راكبا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 547 شاحنة، من بينهم شحنة ردة، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة والسولار.وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و6 سفن بضائ

محمود محسن

شهدت اليوم الأحد، الموانئ نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 1431 راكبا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 547 شاحنة، من بينهم شحنة ردة، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة والسولار.

وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية





قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الأحد في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ السفينة “ايسينا” المحملة بــ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “وادي العرب” محملة بـ 58 ألف طن قمح قادمة من اوكرانيا، والسفينة “سيسيليا بي” محملة بـ 55 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “هوريزون” محملة بـ 30 ألف طن قمح قادمة من أوكرانيا، كما يجري تفريغ السفينة “بونتي إن” المحملة بــ 66 ألف طن ذرة قادمة من فرنسا.

وأشار الغندور إلى أن يجري تفريغ أيضا السفينة “أنجليكا” المحملة بـ 31 ألف طن سولار قادمة من الجزائر .

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 142 سفينة، وغادرت الميناء 15 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 54 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانمائة واثنين وخمسون طنا منهم 296 ألف طن قمح .

ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان، كما وجه المختصين بالكشف على البضائع والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات .



موانئ السويس





وفي سياق متصل، قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة كابتن اسامة وعلى متنها 6 الاف طن ردة قادمة من اليمن.



ميناء سفاجا





وأضاف يوسف أن ميناء سفاجا يستعج لمغادرة ثلاث سفن وهى الرياض والحرية وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 494 راكب و 171 شاحنة بضائع و 32 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 166 راكب و 141 شاحنة بضائع وشاحنة عفش ركاب و 11 سيارة.



ميناء نويبع





ولفت يوسف إلى أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 771 راكب وتداول 234 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 194 راكب و 17 براد و 17 تريلا وباصان جيت، بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج، وعلى متنهم 45 راكب و 29 براد و 16 تريلا.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنهم 318 راكب و 23 براد و 42 تريلا و 7 سيارات، بينما غادرت السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 214 راكب و 43 براد و 47 تريلا.



ميناء دمياط





وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2435، وفي الثانية صباح اليوم الأحد القطار رقم 2487، بحمولة إجمالية 2629 طن قمح، في حين غادر 117 سيارة نقل محملة بـ 5266 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 56662 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49366 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 10800 طن يوريا، و 850 طن ملح، و 1500 طن رمل.