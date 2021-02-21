القمح والذرة والسكر أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، واستقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 175 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 2746 طن حديد، و6619 طن خشب زان، و3621 طن صودا.

كما استقبل الميناء 74212 طن ذرة، و92980 طن قمح، و52946 طن خردة، و6200 طن زيت طعام، و28242 طن سكر، و12000 طن كسب صويا.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 72573 طن فوسفات، و27187 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 21684 طن رمل، و8600 طن ملح، و150 طن أسمنت، و24998 طن كلنكر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4575 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2817 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 14112 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (مانجو مجمدة وبرتقال ويوسفي وبلح وفراولة ومندرين ورمان)، وخضروات (ملوخية وبامية وبسلة وبطاطس وقرنبيط وفاصوليا وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (ليمون وبصل وثوم وسمسم وشطة وكركديه وينسون وكراوية وكمون وفول سوداني ولب وبردقوش وفول حصى)، ويتم تصديرهم إلى ألمانيا والأردن والإمارات والسعودية وأمريكا وروسيا وسنغافورة وكرواتيا والجزائر وكوريا الجنوبية وسلوفينيا والصين وهونج كونج ونيوزيلندا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يومي الخميس والجمعة كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، وبلغ العدد 27 سفينة.