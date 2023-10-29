القمح والذرة والسكر أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 89 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 85 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 269 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 71970 طن قمح و99457 طن ذرة و29588 طن فول صويا و23000 طن سكر و39223 طن فول و15639 طن عدس و655 طن حمص.

كما استقبل الميناء أيضا 13768 طن حديد و49972 طن خردة و5763 طن خشب زان و7706 طن أبلاكاش و2260 طن كتان ويضاف إلى ما سبق 10980 طن بضائع متنوعة.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفن (KESTREL S، و DONMASTER SPIRIT، و EDFU)، القادمين من روسيا وعلى متنهم 97341 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى السفينة (CHRISTINA 1) القادمة من اوكرانيا وعلى 5382 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 16369 طن يوريا و8100 طن رمل و31490 طن ملح معبأ و15867 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 54344 طن بضائع متنوعة و3314 طن علف و2800 طن كسب صويا و22440 طن مولاس و20249 طن أسمنت معبأ.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4652 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2253 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 28754 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 16 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الأربعاء أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 17 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.