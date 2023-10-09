القمح والذرة والسكر أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 73 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 69 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء، خلال الفترة سالفة الذكر، بلغ 244 سفينة.

ولفت إلى أن الميناء استقبل 56783 طن قمح، و56650 طن ذرة، و6868 طن زيت طعام، و9300 طن كسب صويا، و4577 طن فول صويا، و12811 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 3567 طنًَّا، و16600 طن سكر، و1641 طن حمص، و100 طن عدس، و100 طن فول.

كما استقبل الميناء 11637 طن حديد، و2990 طن برادة حديد، و5433 طن خردة، و3408 أطنان مواسير، و5674 طن خشب زان، و3515 طن أبلاكاش، و1800 طن بضائع متنوعة، و454 طن تفاح، و592 طن بسلة، و3156 طن أسمنت، و190 طن كتان، و125 طن بذور كتان.

وعلى صعيد متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة (WADI ALYARMOUK)، القادمة من روسيا، وعلى متنها 63000 طن قمح، لصالح هيئة السلع التموينية وترفع السفينة عَلَم مصر، بالإضافة إلى السفينة (DEEB BREEZA) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 7352 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة، مثل 45553 طن يوريا، و14701 طن رمل، و20832 طن ملح، و14311 طن ملح معبأ، و20243 طن ملح صب.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 49315 طن بضائع متنوعة، و27259 طن علف، و8350 طن مولاس، و36600 طن كلينكر، و3010 أطنان حديد، و4425 طن أسمنت، و11109 أطنان أسمنت معبأ، و3525 طن سماد سائل.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4279 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1729 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 18560 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 17 سفينة.

وأوضح المركز أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.