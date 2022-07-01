القمح والذرة والسكر أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 54 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 51 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 178 سفينة.

وأشار المركز إلى أن الميناء استقبل 64601 طن قمح و52114 طن ذرة و32673 طن سكر و10150 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 26670 طن حديد و30527 طن خردة و7138 طن خشب زان و30958 طن أبلاكاش و12320 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 15802 طن يوريا و3000 طن أسمنت و6000 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8837 طن رمل و 73936 طن بضائع متنوعة و18333 طن ملح و18698 طن بودرة جبس.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3336 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1031 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 9682 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.