نقل وملاحة

القمح والذرة والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

حركة الصادر من الحاويات بلغت 3495 حاوية مكافئة
محمود محسن 7:33 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 7:33 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 17 سفينة حاويات، و33 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 13 سفينة حاويات، و41 سفينة بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 91 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 2537 طن حديد و2990 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء 32431 طن ذرة و8602 طن خشب زان و72625 طن قمح و21309 طن أبلاكاش و200 طن صودا و402 طن مواسير.

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في سياق متصل أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة، مثل 22496 طن فوسفات و28001 طن يوريا.

كما قام الميناء بتصدير 27830 طن رمل و2950 طن أسمنت و3350 طن كسب صويا و10084 طن زيت طعام.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3495 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2562 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13767 حاوية مكافئة.

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وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (بلح أحمر وعنب وفراولة)، وخضراوات (ملوخية وزيتون وبطاطس)، وحاصلات زراعية (بصل وريحان وزعتر)، حيث يتم تصديرها إلى هولندا وبولندا والأردن وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا والصين وسنغافورة وبنجلاديش وماليزيا وكرواتيا وسلوفينيا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم السبت كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 11 سفينة (3 حاويات، و8 بضائع عامة).

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وكان يوم الخميس أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفن (4 حاويات و10 بضائع عامة).

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

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بقلم محمود محسن

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