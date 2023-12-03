القمح والذرة والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 67 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 65 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 251 سفينة.

ولفت إلى أن الميناء استقبل 78042 طن قمح و73050 طن ذرة و14353 طن فول صويا و567 طن كسب فول و11532 طن فول و7185 طن فول صب و506 طن تفاح و185 طن تفاح معبأ.

كما استقبل الميناء أيضا 45420 طن حديد و61146 طن خردة و5101 طن خشب زان و1872 طن أبلاكاش و14700 طن بضائع متنوعة و5950 طن زيت و2252 طن زيت طعام و105 طن جرارات و4485 طن معدات و385 طن رخام.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (CHRISTIANA P) القادمة من فرنسا وعلى متنها 66000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 43639 طن يوريا و24426 طن رمل و7207 طن ملح و2153 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 31068 طن بضائع متنوعة و13661 طن كلينكر و2403 طن كحول و2433 طن كسب فول صويا و320 طن بودرة تلك.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6588 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2182 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 29041 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الخميس أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.