القمح والذرة والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 75 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 74 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 216 .

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 46160 طن قمح و144699 طن ذرة و5760 طن زيت طعام و1597 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 482 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 28416 طن حديد و41480 طن خردة و4008 طن خشب زان و41031 طن أبلاكاش و2145 طن أرز معبأ و100 طن مولاس و1023 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبل الميناء السفينة (AZAYEZ) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 75237 طن يوريا و8903 طن رمل و64128 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 73510 طن بضائع متنوعة و9800 طن مولاس و178 طن كسب صويا و25 طن برتقال و838 طن بصل و14554 طن علف.

وعلى صعيد متصل، استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (FLEX VIGILANT) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 297 مترا وبعرض 46 مترا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2854 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1529 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 18208 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 16 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الاثنين أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 19 سفينة.