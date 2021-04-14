القمح والذرة والخشب.. أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطًا كبيرًا في حركة السفن، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتًا إلى أن الميناء تعامل مع 195 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 6534 طن حديد و11800 طن برادة حديد، و1250 طن سلك حديد و3822 طن صاج و3979 طن خردة و8170 طن خشب زان و35113 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضًا 41250 طن ذرة و6496 طن زيت طعام و4752 طن صودا و3520 طن صودا معبأ و34275 طن فول و40499 طن فول صويا و12000 طن كسب فول صويا و64229 طن قمح و15283 طن عدس.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 54232 طن فوسفات و58280 طن يوريا و11799 طن برادة حديد و248 كحول.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 22873 طن رمل و9720 طن مولاس و5358 طن ألواح جبس و3500 طن أسمنت معبأ و690 طن نترات أمونيوم و300 طن نترات أمونيوم معبأ و353 طن بصل و1847 طن إيثانول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5611 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2441 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 16883 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (خوخ وبطيخ ومندرين)، وخضراوات (بسلة وبطاطس وفاصوليا)، وحاصلات زراعية (قرع عسل وقرنبيط وحبة البركة وفول مجروش وليمون وجزر وخرشوف)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وألمانيا ولبنان وبلجيكا والإمارات والسعودية وأمريكا وروسيا وأوكرانيا واليونان وسنغافورة وماليزيا والمغرب ومالطا وباكستان والهند والصين وفيتنام وفرنسا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في تعامل ميناء دمياط مع السفن، حيث بلغ العدد 29 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.