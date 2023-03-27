القمح والذرة والخشب أبرز السلع المتداولة في ميناء دمياط خلال أسبوع (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 60 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 50 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقال المركز الاعلامي لـ«هيئة ميناء دمياط» إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 207 سفينة.

ولفت المركز إلى أن

استقبل 53292 طن قمح و62381 طن ذرة و871 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 130 طن و150 طن زيت طعام و197 طن بصل و23177 طن بضائع متنوعة.

كما استقبل الميناء أيضا 17430 طن حديد و150 طن خردة و1646 طن خشب زان و9370 طن أبلاكاش و23710 طن صويا و14431 طن صويا و21500 طن فول و4900 طن عدس و363 طن كحول.

وعلى صعيد متصل، استقبل الميناء السفينة (PORTO LIMNIONI) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 18250 طن يوريا و36010 طن يوريا صب و206 طن يوريا معبأ و7000 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1591 طن أسمنت معبأ و81892 طن بضائع متنوعة و5910 طن مولاس و419 طن بصل و665 طن كحول.

وفي نفس السياق، استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترا، حيث قامت بتحميل 66 ألف طن غاز مسال.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3575 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1099 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 16818 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يوم الخميس الماضي كان أكثر الأيام التي شهدت استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأوضح المركز أن يومي الثلاثاء والخميس كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 10 سفن.