القمح والذرة والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 81 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 85 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 253 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 83552 طن قمح و134253 طن ذرة و4090 طن فول صويا و45936 طن سكر و25472 طن فول.

كما استقبل الميناء أيضا 41879 طن حديد و69321 طن خردة و7475 طن أبلاكاش و17440 طن بضائع متنوعة.

وعلى نفس الصعيد، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (WADI ALKARM) القادمة من روسيا وعلى متنها 57750 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 23970 طن يوريا و12801 طن رمل و7275 طن ملح معبأ و12867 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 25632 طن بضائع متنوعة و5200 طن علف و16800 طن مولاس و2759 طن سماد معبأ و3610 طن أسمنت معبأ.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5390 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2408 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 28319 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الاثنين أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.