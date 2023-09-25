القمح والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 68 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 71 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 214 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 52780 طن قمح و55802 طن ذرة و5423 طن زيت طعام و800 طن كسب صويا و12078 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 3345 طن و10150 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 33293 طن حديد و51232 طن خردة و2691 طن خشب زان و14636 طن أبلاكاش ويضاف إلى ما سبق 22448 طن بضائع متنوعة.

وفس سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي السفينة (WADI ALARAB) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 الف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (ALPHA) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها 4519 طن قمح لصالح القطاع الخاص وترفع السفينة علم جزر كوك ويبلغ طولها 127 م وعرضها 15 م، علاوة على السفينة (PRINCESS FAYZAH) القادمة من روسيا وعلى متنها 26525 طن قمح لصالح القطاع الخاص وترفع السفينة علم بربادوس ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 40443 طن يوريا و12658 طن رمل و250 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 78962 طن بضائع متنوعة علاوة على 17165 طن مولاس.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5569 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1715 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 21998 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الأربعاء كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الثلاثاء كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.