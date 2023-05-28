القمح والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 85 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 76 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 236 سفينة.

وأشار إلى أن الميناء استقبل 100130 طن قمح و103555 طن ذرة و4684 طن زيت طعام و2930 طن كسب فول صويا و3653 طن صويا و6633 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2177 طن.

كما استقبل الميناء أيضا 60428 طن حديد و59271 طن خردة و3832 طن خشب زان و35870 طن أبلاكاش و4653 طن فول و3045 طن بضائع متنوعة.

وفي نفس السياق، استقبل الميناء السفينة (ABRAHAM M) القادمة من روسيا وعلى متنها 33 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى السفينة (ANNA S) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها 60467 طن قمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 34726 طن يوريا و21915 طن رمل و73181 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 12656 طن بضائع متنوعة و6039 طن ملح معبأ و950 طن مولاس و4685 طن أسمنت صب و720 طن سلك معدني.

وعلى نفس الصعيد، استقبلت هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (SEAPEAK ARWA) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 286 مترا وبعرض 44 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ 61 ألف طن غاز مسال.

وقال المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3627 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1136 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 21815 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن يومي الأحد والأربعاء كانا أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 16 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة حاويات وبضائع عامة.