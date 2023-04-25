القمح والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 85 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 82 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال

الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء، خلال الفترة سالفة الذكر، بلغ 257 سفينة.

ولفت إلى أن الميناء استقبل 64396 طن قمح، و100185 طن ذرة، و12914 طن زيت طعام، و3700 طن بسلة، و15659 طن حمص، و2542 طن فول، و3550 طن أرز، و9918 طن أرز معبأ.

كما استقبل الميناء 36066 طن حديد، و300 طن حديد مقولب، و37442 طن خردة، و6744 طن خشب زان، و7568 طن صويا، و1900 طن مولاس، و10699 طن بضائع متنوعة.

وفي السياق نفسه استقبل الميناء السفينة (SEA STAR 74)، القادمة من روسيا، وعلى متنها 42 ألف طن قمح، لصالح هيئة السلع التموينية،

حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة، مثل 60714 طن يوريا، و35938 طن يوريا صب، و17255 طن رمل، و500 طن حديد.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 25687 طن بضائع متنوعة، و533 طن معدات، و5514 طن ملح، و1400 طن مولاس، و1000 طن صويا، و800 طن سلك معدني، و3060 طن نشارة صب.

وعلى صعيد متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS)، التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترًا، وبعرض 46 مترًا، حيث قامت بتحميل 67 ألف طن غاز مسال.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4797 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 789 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 10054 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يوم الجمعة كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 16 سفينة.