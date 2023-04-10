القمح والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 77 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 70 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 237 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 89938 طن قمح و71668 طن ذرة و2000 طن زيت طعام و13191 طن بضائع متنوعة و2499 طن بسلة صب و520 طن حمص و4 طن جرارات.

كما استقبل الميناء أيضا 26593 طن حديد و87230 طن خردة و7367 طن خشب زان و24505 طن صويا و5680 طن فول صويا و3301 طن فول و6090 طن مولاس و2939 طن نواتج تقطير.

وعلى صعيد متصل، استقبل الميناء السفينة (LEVANTES) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى السفينة (PRINCE AMIN) القادمة من روسيا وعلى متنها 33000 طن قمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 6174 طن يوريا و37675 طن يوريا صب و7479 طن جبس معبأ و13345 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 52443 طن بضائع متنوعة و5602 طن أسمنت و1710 طن أسمنت معبأ و73205 طن كلينكر و2944 طن حديد و3095 طن ملح معبأ.

وفي نفس السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (FLEX VIGILANT)، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال، علاوة على ناقلة الغاز المسال (RAVENNA KNUTSEN) التي ترفع علم اسبانيا، حيث قامت بتحميل 23 ألف طن غاز مسال.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5552 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1431 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 20147 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم السبت كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.