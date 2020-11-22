نقل وملاحة

القمح والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

حركة الصادر من الحاويات بلغت 3322 حاوية مكافئة
محمود محسن 5:50 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 5:50 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي – ما عدا يوم الأربعاء – عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، على رأسها القمح والذرة والحديد، حيث وصل الميناء 11 سفينة حاويات و32 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 12 سفينة حاويات و22 سفينة بضائع عامة، وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 86 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 15971 طن حديد و11031 طن فول و3470 طن زيت طعام و8090 طن كلوريد إيثيلين.

اقرأ أيضا  قيمتها 480 مليون جنيه.. الداخلية: إحباط تهريب 6 أطنان حشيش بميناء دمياط (صور)

كما استقبل الميناء أيضا 93874 طن ذرة و7277 طن خشب زان و66163 طن قمح و3424 طن أبلاكاش.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 21620 طن فوسفات و6997 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 14701 طن رمل و12719 طن ملح و1804 طن أرز و7000 طن مولاس و1443 طن نترات أمونيوم.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3322 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1693 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 10139 حاوية مكافئة.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت 21-11-2020

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة وبلح وتفاح)، وخضروات (طماطم وبطاطس وبطاطا)، وحاصلات زراعية (كمون وزيتون وفلفل)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وانجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا واندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا ومالطا وباكستان وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يومي الأحد والاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 9 سفن (الأحد: 3 حاويات و6 بضائع عامة، الاثنين: سفينة حاويات و8 بضائع عامة).

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 1094 طن حديد ويُصدر 6800 طن فوسفات

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

قيمتها 480 مليون جنيه.. الداخلية: إحباط تهريب 6 أطنان حشيش بميناء دمياط (صور)

أماني عوض 2:17 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

هل تتأثر قناة السويس باتفاق نقل النفط بين الإمارات وإسرائيل

السيد فؤاد 11:32 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

سباق بين شركات الملاحة على الاستثمار فى نشاط إصلاح الحاويات

السيد فؤاد 11:21 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

«ميناء الإسكندرية» تطبق لائحة جديدة لتداول البضائع الخطرة

السيد فؤاد 10:44 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

«أوتراك» للمعدات الثقيلة تفوز بتوريد 17 «كلارك» للعربية للشحن والتفريغ

السيد فؤاد 10:38 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

«قناة السويس» تدرس دمج «الإنشاءات البحرية» و«البورسعيدية»

أماني العزازي 10:35 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20