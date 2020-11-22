القمح والذرة والحديد أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي – ما عدا يوم الأربعاء – عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، على رأسها القمح والذرة والحديد، حيث وصل الميناء 11 سفينة حاويات و32 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 12 سفينة حاويات و22 سفينة بضائع عامة، وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 86 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 15971 طن حديد و11031 طن فول و3470 طن زيت طعام و8090 طن كلوريد إيثيلين.

كما استقبل الميناء أيضا 93874 طن ذرة و7277 طن خشب زان و66163 طن قمح و3424 طن أبلاكاش.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 21620 طن فوسفات و6997 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 14701 طن رمل و12719 طن ملح و1804 طن أرز و7000 طن مولاس و1443 طن نترات أمونيوم.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3322 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1693 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 10139 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (فراولة وبلح وتفاح)، وخضروات (طماطم وبطاطس وبطاطا)، وحاصلات زراعية (كمون وزيتون وفلفل)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وانجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية وأمريكا واندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا ومالطا وباكستان وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يومي الأحد والاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 9 سفن (الأحد: 3 حاويات و6 بضائع عامة، الاثنين: سفينة حاويات و8 بضائع عامة).

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.