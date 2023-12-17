القمح والذرة والحديد أبرز ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، إذ وصل الميناء 70 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 70 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز لهيئة ميناء دمياط إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 276 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 70797 طن قمح و55401 طن ذرة و7233 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2432 طن و7512 طن مولاس.

كما استقبل الميناء أيضا 79132 طن حديد و78724 طن خردة و6377 طن خشب زان و428 طن أبلاكاش و7661 طن زيت طعام و1046 طن حمص و1327 طن معدات.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة (WADI ALKARNAK) القادمة من رومانيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 60965 طن يوريا و14876 طن رمل و1466 طن ملح و6408 طن ملح معبأ و14889 طن جبس معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 37198 طن بضائع متنوعة و9950 طن علف بنجر و400 طن علف و2200 طن مولاس و31067 طن أسمنت معبأ.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3040 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1634 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 20241 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يوم الثلاثاء الماضي كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 19 سفينة.

وأوضح المركز أن يوم الثلاثاء أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 14 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.